В Москве бывшая директор школы и ее ученики осуждены за организацию покушения на убийство

Гагаринский суд Москвы вынес обвинительный приговор директору частной школы, организовавшей с помощью своих бывших учеников покушение на убийство жены своего любовника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Установлено, что в ноябре 2019 года директор частной школы Василиса Маслова на почве ревности сформировала преступный умысел, направленный на убийство супруги мужчины, с которым она состояла в романтических отношениях", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Маслова привлекла к совершению нападения своих бывших учеников: Ирину Погарченко и Николая Фролова. Погарченко следила за жертвой, а Фролов по приказу Масловой напал на нее с ножом на улице и нанес больше 10 ран. Избежать гибели жертвы удалось только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Дело рассматривал суд присяжных, вынесший обвинительный вердикт. На его основании Маслова как организатор преступления осуждена на 9 лет колонии, Погарченко - на 4,5 года, Фролов - на 5 лет.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.