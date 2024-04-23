Удар по телебашне в Харькове сняли на видео

Момент удара по телебашне в Харькове попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Донбасский партизан».

Из ролика следует, что по вышке был нанесен один точный удар. В результате верхняя часть телебашни упала, а затем видно, как поднимается столб дыма.

Ранее глава Харьковской гражданской военной администрации Виталий Ганчев допустил, что на пораженной в Харькове телебашне могла быть система наведения артиллерийского огня, из которой наносились удары по Белгородской области. По его оценке, украинские власти не смогут восстановить вышку.

В Харькове в результате удара рухнула телебашня

Днем в понедельник, 22 апреля, Вооруженные силы России нанесли удар по телевышке в Харькове. Примерно третья часть башни обрушилась.