В Москве эвакуировали торговый центр «Сокольники»

Руководство московского торгового центра (ТЦ) «Сокольники» объявило эвакуацию посетителей и сотрудников. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Всех людей, которые находились в здании, по громкой связи попросили выйти на улицу. При этом другие подробности, включая причины произошедшего, пока не уточняются.

20 апреля в аэропорту Биллунн, который расположен в регионе Южная Дания, объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва. По данным Reuters, сотрудники датских правоохранительных органов задержали на территории воздушной гавани мужчину, который угрожал взорвать здание. При этом эвакуация людей прошла спокойно, подчеркнул инспектор полиции Майкл Вайс.

18 апреля на юго-востоке российской столицы эвакуировали посетителей и работников ТЦ «Кузьминки Молл». Тогда же к комплексу прибыли стражи порядка, но иная информация о произошедшем не поступала.

За три дня до этого в Telegram-канале «Москвач — Новости Москвы» появилась информация об эвакуации Учебно-лабораторного корпуса в МГТУ имени Н. Э. Баумана. Причиной послужило анонимное сообщение о минировании здания.