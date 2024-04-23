Неизвестный кинул коктейль Молотова в здание российского военкомата

Неизвестный кинул коктейль Молотова в здание военкомата в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, инцидент произошел в вечернее время на улице Дзержинского Октябрьского района. Мужчина подошел ко входу, бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. Пламя удалось потушить, здание при этом не получило повреждений.

Теперь силовики ищут поджигателя. По статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») ему может грозить до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что суд отправил в СИЗО мужчину, который кинул коктейль Молотова в здание администрации Владимирской области.