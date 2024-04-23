В Москве приезжий угнал снегоуборщик с территории храма

Приезжий мужчина украл снегоуборщик с территории храма на востоке Москвы, сообщили в региональном МВД. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

Правоохранители в результате оперативно-разыскных мероприятий нашли возможного вора менее чем за сутки. Подозреваемым оказался молодой человек 19 лет, который ранее был судим. Мужчину задержали по месту жительства на Уральской улице.

Сотрудники розыска предварительно установили, что злоумышленник ночью оказался на территории храма, находящегося на площади Викторио Кодовильи. Здесь он заметил колесный снегоуборщик. Мужчина убедился в отсутствии людей вокруг и укатил технику в подсобное помещение своего дома. Сумма нанесенного ущерба составила 140 тысяч рублей.

Полиция изъяла похищенное имущество у подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления (ч. 1, ст. 158 УК РФ). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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