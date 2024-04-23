Водитель, оскорбивший в Челябинске российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирину Алексееву, может быть депортирован. ТАСС

«Я дала все показания в полиции. Он мигрант, у него нет гражданства. Прав на автомобиль у него тоже нет, есть только таджикские. Нам сообщили, что ему светит депортация», — рассказала Алексеева. RT на русском

«С пятого раза он извинился только на камеру. Начал включать несчастного. И делал это с улыбкой. Говорил, что не понимает русского языка. Я считаю, что этот проступок непростителен», — добавила спортсменка. Чемпионат.com

Инцидент произошел 22 апреля в Челябинске. Алексеева вместе со своей подругой совершала прогулку на велосипедах, когда мигрант попытался совершить наезд на женщин на автомобиле. Как сообщалось в telegram-канале Readovka, прежде чем подрезать челябинок мужчина преследовал их. Вместо извинений девушки услышали оскорбления в свой адрес. Мигрант заявил, что у него на родине девушки так не одеваются и не выглядят. Ura.Ru