В Москве совладельцы австрийской компании заочно осуждены за особо крупное мошенничество

Симоновский суд Москвы заочно приговорил совладельцев австрийской компании S&I Handels und Beteiligungsgesellschaft Юрия Савяку и Ольгу Краканову, признав их виновными в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Симоновского районного суда города Москвы Савяка Юрий Игоревич и Крыканова Ольга Александровна признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

Срок исчисляется с момента их фактического задержания и заключения под стражу.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании более 140 млн рублей с Савяки и Крыкановой в пользу компании Positive marketing в счет возмещения материального ущерба. Арест, наложенный на имущество подсудимых, сохранен в целях исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа.