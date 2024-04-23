Сотрудница МФЦ пообещала устроить москвичку в Госдуму за шесть миллионов рублей

Мещанский районный суд вынес приговор сотруднице МФЦ Приходько Юлии, которая обманула москвичку почти на 6,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

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Приходько пообещала трудоустроить знакомую в Государственную думу за несколько миллионов рублей. На протяжении более чем двух лет потерпевшая систематически отправляла мошеннице деньги на общую сумму шесть миллионов 300 тысяч рублей. Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

Суд признал злоумышленницу виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ее к трем годам лишения свободы.

Другой случай произошел в ноябре 2023 года. Неизвестные предложили депутату из Подмосковья «купить» должность мэра Солнечногорска за 70 миллионов рублей.