Пятеро подозреваемых в обстреле наряда патрульно-постовой службы в Карачаево-Черкесии, в результате которого 22 апреля двое полицейских погибли и один тяжело ранен, объявлены в розыск. Об этом сообщило в Telegram-канале следственное управление СК России по региону. ТАСС

По версии следствия, к обстрелу полицейских причастны Руслан Эльканов, Ахмат Эльканов, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов. В настоящее время силовики устанавливают их местонахождение. На мужчин завели уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников полиции, кражи табельного оружия, незаконного хранения и ношения оружия. Газета.Ru

Ранее, в Карачаево-Черкессии, 21 апреля в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. По информации канала, инцидент произошел в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск. Lenta.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов" и "Хищение оружия и боеприпасов". Москва24