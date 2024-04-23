Стала известна судьба напавшего на челябинскую чемпионку UFC мигранта

Полицейские нашли и задержали мужчину, который чуть не задавил на автомобиле чемпионку UFC из Челябинска Ирину Алексееву. News.ru

«Сотрудники полиции оперативно установили запечатленного на видеозаписи мужчину. 40-летний челябинец доставлен в органы внутренних дел Челябинска для дальнейшего разбирательства», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Ura.Ru

Раннее несколько местных СМИ сообщали, что мужчина оскорбил Ирину Алексееву - профессионального бойца смешанных единоборств, участницу UFC. Ему не понравился внешний вид девушки и ее знакомой. ТАСС

Позже стало известно, что он извинился перед ними. Отмечается, что 24-летний молодой человек приехал в Челябинск на заработки недавно. Газета.Ru