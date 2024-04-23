Пятеро подозреваемых в обстреле наряда ППС в Карачаево-Черкесии, из-за которого погибли двое полицейских и один получил тяжёлые ранения, объявлены в розыск.

Об этом информирует следственное управление СК России по региону в Telegram.

Отмечается, что установлены лица, причастные к совершению преступлений.

Ими оказались Эльканов Руслан Расулович, 22 августа 1997 года рождения, Эльканов Ахмат Расулович, 07 апреля 1999 года рождения, Джазаев Казбек Муссалимович, 22 сентября 1994 года рождения, Семенов Руслан Александрович, 31 июля 1988 года рождения, и Аверьянов Владимир Иванович, 30 марта 1989 года рождения.

В ведомстве уточнили, что они покинули место происшествия и скрываются от органов предварительного следствия.

22 апреля в Карачаево-Черкесии двое полицейских погибли, один получил ранения при обстреле наряда патрульно-постовой службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.