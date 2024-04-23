У берегов Джибути при крушении судна погибли 16 мигрантов

По меньшей мере 16 мигрантов погибли в кораблекрушении у берегов Джибути на северо-востоке Африки. Об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ).

"На борту судна находились 77 человек, - отметила она в Х (ранее Twitter). - Поисково-спасательные работы продолжаются". По ее данным, 26 человек пропали без вести.

В начале апреля 38 человек также погибли в кораблекрушении у берегов Джибути. Согласно имеющейся информации, все погибшие - граждане Эфиопии. Затонувшее судно двигалось от берегов Африки в сторону Йемена.

Многие нелегальные мигранты используют морской маршрут, который ведет из стран Африканского Рога через Красное море к Аравийскому полуострову. Суда, контролируемые преступными группировками, выходят из Джибути и направляются в Йемен, откуда мигранты пытаются добраться до Саудовской Аравии.