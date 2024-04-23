Полицейские задержали подозреваемых в похищении и избиении подростков

В Республике Башкортостан задержали подозреваемых в нападении на российских подростков в Иглино. Об этом во вторник, 23 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash Batash.

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По данным издания, речь идет о Рауфе Габдуллине, его друге и 20-летнем сыне. Всех троих допросили и в ближайшее время им изберут меру пресечения. По предварительным данным следствия, Габдуллины напали на компанию молодых людей, решив, что те оскорбили их.

22 апреля сообщалось, что ЧП произошло с компанией школьников из 10 человек. Во время прогулки их подрезала иномарка, из которой вышли несколько мужчин. Одному из россиян показалось, что подростки сказали что-то обидное в их адрес. Они набросились на ребят — одного юношу столкнули в овраг, его девушке вырвали волосы, другим наносили удары ногами и руками по лицу. Когда школьники попытались снять драку на видео, их телефоны разбили.

Нескольких несовершеннолетних на другой машине вывезли на улицу Свердлова. Там им угрожали связями с авторитетными людьми. После издевательств подростков вытолкали из салона на остановку и нанесли удары ногами.

Позже стало известно, что семье одного из избитых школьников угрожали расправой.