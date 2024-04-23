В Подмосковье начался пожар на складе

В подмосковных Химках загорелся склад на Рабочей улице. Об этом сообщили местные жители, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

По словам очевидцев, на складе хранятся, в том числе, пиломатериалы. Канал также опубликовал видео пожара. На кадрах видно, как от здания склада идет черный дым.

Накануне в подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный пожар на местном хлебозаводе. По информации журналистов, к месту происшествия стянули множество пожарных машин. Судя по имеющимся кадрам, дым от огня распространился над городом. Площадь пожара, а также причина возгорания уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

В этот же день сообщалось о крупном пожаре в Воронеже. По данным МЧС, загорелось производственное здание. На месте происшествия работали 64 специалиста и 20 единиц техники. Спасатели вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны. Стало известно, что в инциденте пострадали два человека.