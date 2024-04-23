Склад загорелся на улице Рабочая в подмосковных Химках. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

На место выехали экстренные службы. Причины пожара и его площадь пока неизвестны.

Как пишет «МК», на складе в числе прочего хранятся пиломатериалы. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что от здания идет черный дым.

Напомним, что в декабре 2023 года пожар произошел на складе мясоперерабатывающего комбината в Химках. Огонь охватил территорию в 200 квадратных метров. К тушению привлекли 68 человек и 25 единиц техники.

До этого, в июле 2023 года, другой крупный пожар произошел в здании бывшей мебельной фабрики. В МЧС заявляли, что площадь возгорания достигла 2,3 тысяч квадратных метров.