Полиция накрыла секс-вечеринку в московском подвале

Telegram-канал SHOT сообщил, что московские полицейские пресекли секс-вечеринку в центральной части города. По его данным, задержаны трое мужчин в возрасте от 34 до 40 лет, а также три девушки в возрасте от 20 до 22 лет.

Как уточняет канал, в минувшие выходные в правоохранительные органы поступил сигнал о незаконном проникновении в подвал одного из домов на Новинском бульваре — группу людей, входящих туда, заметил охранник, дежуривший неподалеку от места событий. По информации SHOT, вскоре на указанный адрес прибыл наряд полиции. Telegram-канал добавил, что в подвале был найден фаллоимитатор, а задержанные не смогли пояснить, как он использовался. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее в Москве мигрант обратился в полицию и заявил, что попал в сексуальное рабство. По информации Telegram-канала Baza, заниматься интимом заставляет его бывшая девушка. По словам пострадавшего, девушка заставляла его заниматься с ней сексом под угрозой написания заявления об изнасиловании.

До этого стало известно, что школьница из Первоуральска, которая занялась групповым сексом с подростками и попала на видео, бросила учебу. Как уточняет URA.RU, последний раз 11-летнего ребенка видели в школе около месяца назад — она прятала лицо и недосидела до окончания всех назначенных на тот день уроков, потом ушла.