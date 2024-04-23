Россиянину дали срок за попытку вступить в Легион «Свобода России»

Россиянину дали срок за пропаганду терроризма и попытку вступить в ряды Легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом во вторник, 23 апреля, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

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Как установил суд, осужденный Александр Матхеев через мессенджер установил связь с куратором организации для выезда на территорию Украины. Он приобрел тактическое и военное оборудование, купил железнодорожные билеты, но в зале ожидания железнодорожной станции был задержан сотрудниками ФСБ. Выяснилось, что перед отъездом Матхеев так же разместил в своей соцсети материалы, содержащие пропаганду терроризма.

Суд приговорил Матхеева к 10 года заключения, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима, также ему предстоит выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

4 апреля суд в Москве продлил арест москвичу Евгению Мищенко, который так же пытался вступить в легион «Свобода России».