Россиянин попал в больницу из-за загоревшегося электросамоката

В Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина постарадал из-за возгорания электросамоката в квартире. Об этом сообщает 78.ru.

Пожар начался в доме на улице Есенина. Его удалось потушить до приезда пожарных. Предварительно, в больницу в результате происшествия попал 38-летний мужчина — у него диагностировали ожог левой стопы.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания электросамоката. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, в ноябре 2023 года, в поселке Ждановское Нижегородской области электросамокат взорвался в квартире жилого дома. Самокат стоял у входной двери одной из квартир, у него взорвался корпус батареи.