В Малайзии при столкновении двух вертолетов погибли 10 человек

Два вертолета упали в Малайзии при подготовке к воздушному параду. Погибли 10 человек.

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Во время тренировочного полета над городом Лумут один из вертолетов зацепил винт другого. После этого обе машины упали на землю.

По предварительным данным, один из вертолетов упал на ступени спортивного стадиона, а другой – в бассейн при стадионе. В одном из них погибли трое членов экипажа, в другом – семеро.

Ранее сообщалось, что крушение вертолета произошло в Японии. Один человек погиб, семь пропали без вести.