В Харькове приостановили работу метро из-за проблем с энергосистемой

Движение поездов Харьковского метрополитена приостановлено из-за нехватки напряжения в электросети. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

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Метро работает лишь в качестве укрытия. Сроки восстановления движения поездов не уточняются.

Харьков погрузился в «кромешную тьму»

С начала месяца на Украине было повреждено несколько объектов генерации и передачи электроэнергии. Как признавали в офисе президента, в Харькове после серии взрывов сложилась самая сложная ситуация. В Харьковской области периодически применяются графики отключений света.