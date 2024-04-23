На Тайване зафиксировали более 200 землетрясений за сутки

По меньшей мере 218 землетрясений и афтершоков зафиксировано в районе Тайваня за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Центрального метеорологического управления острова.

Первые подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы вечером в понедельник - в 17:08 по местному времени (12:08 мск). С тех пор в районе Тайваня фиксируется по несколько землетрясений в час - магнитуда двух самых мощных из них достигла 6,0 и 6,3.

Власти пока не сообщали о серьезных разрушениях.

3 апреля на Тайване произошло самое сильное за 25 лет землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь ощущались на всей территории Тайваня. По последним данным, погибли 16 человек, еще 1 155 получили ранения.