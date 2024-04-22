Житель Чувашии перечислил мошенникам свыше 13 млн рублей

Житель Чувашии дважды подряд попался на одну и ту же уловку аферистов. В общей сложности он отдал жуликам 13,65 млн рублей, пишет пресс-служба республиканского ГУ МВД России.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года 59-летний житель города Канаш, сотрудник охранного предприятия, заинтересовался инвестициями.

Мужчина взял кредиты и вложил в «инвестиционную платформу» 8 млн 800 тыс. рублей. Через некоторое время он понял, что его обманули и обратился в полицию. Правоохранители приняли у него заявление и раскрыли ему схему мошенничества.

В пресс-службе пояснили, что в дальнейшем, через несколько дней после разговора с полицейскими, потерпевший вновь стал жертвой жуликов, действовавших по аналогичной схеме. Во второй раз он перечислил им 4 млн 850 тыс. рублей.

По факту инцидентов возбуждено уголовное дело, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россияне нередко отправляют мошенникам крупные суммы. Так, супружеская пара из Москвы перечислила аферистам 25 млн рублей, а супруги из Новороссийска — 120 млн рублей.