Гладков раскрыл общее число жертв обстрелов в Белгородской области

С 2022 года после начала военной спецоперации в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей, говорится в видеообращении губернатора региона Вячеслава Гладкова, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что за это время ранения получил 651 человек, из них 51 ребенок. Некоторым детям пришлось ампутировать конечности, добавил губернатор.

На фоне постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Белгородской области был установлен желтый (высокий) террористический уровень опасности. Режим ЧС действует в 15 приграничных территориях.

Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

Из-за постоянных налетов украинских беспилотников в приграничных районах Белгородской области водители мусоровозов отказываются выезжать на маршруты. В регионе за неделю число жалоб на вывоз мусора выросло до 641 обращения (+32%).

Средства ПВО Вооруженных сил России 22 апреля сбили одну воздушную цель на подлете к Белгороду. Информацию о последствиях на земле уточняли оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Следующая атака последовала 23 апреля. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей.