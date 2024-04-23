Рядом с российским регионом произошло землетрясение

У побережья Приморья произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщается на портале сейсмособытий.

Землетрясение произошло на глубине 209,9 километра 22 апреля в 6:40 UTC (всемирное координированное время). При этом эпицентр землетрясения находился ближе к японским островам. Толчки до пяти баллов не являются опасными.

17 апреля рядом с берегом Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в проливе Бунго, который соединяет Внутреннее Японское море и Тихий океан.

Подземные толчки также фиксировались в начале апреля. Тогда магнитуда землетрясения составила 6,0, эпицентр находился в районе префектуры Фукусима, очаг залегал на глубине 40 километров под дном океана. Подземные толчки ощущались также в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба и Токио.