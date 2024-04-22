Глава МЧС Чечни впервые после скандала появился на совещании у Кадырова

Руководитель МЧС Чечни Алихан Цакаев впервые после скандального задержания появился на совещании у главы республики Рамзана Кадырова. Публикацию встречи в своем Telegram-канале в понедельник, 22 апреля, разместил глава Чеченской республики.

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— Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального Управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников, — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что в нынешних реалиях его республика должна быть готова в любой момент встать на защиту РФ, следует из публикации в Telegram-канале.

В этот же день сообщалось, что управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу провело проверку по факту инцидента на ФКПП «Герзельский мост». В ходе инцидента, о котором идет речь, водитель автомобиля GMC Yukon, похожий на главу ГУ МЧС по Чечне Алихана Цакаева, вел себя агрессивно.

Цакаева задержали на границе с Республикой Дагестан.

Сообщалось, что открыв двери его автомобиля, силовики в грубой форме вытащили мужчину и положили на землю. Некоторые СМИ сообщали, что Цакаев при задержании якобы находился в нетрезвом состоянии и пытался наехать на полицейских.

В свою очередь глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прояснил произошедшую ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание Цакаева.