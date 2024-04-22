Иностранец представился россиянке работодателем и изнасиловал ее в лесу

В Карачаево-Черкесии суд приговорил 45-летнего гражданина Узбекистана к 18 годам колонии особого режима за изнасилование подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Иностранца признали виновным по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Ранее он был судим за аналогичное преступление.

По версии следствия, в июне 2023 года осужденный нашел объявление потерпевшей о поиске работы. Мужчина позвонил ей и предложил место администратора в гостинице поселка Домбай. Девушка поверила собеседнику и приехала по указанному им адресу якобы для собеседования. Фигурант под предлогом осмотра территории гостиницы увел школьницу в лес, где и изнасиловал.

Ранее в Забайкальском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя одного из сел Хилокского района, который надругался над семилетней племянницей.