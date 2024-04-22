Отец Аббасова объяснил происхождение 70 миллионов рублей

Отец Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве байкера в Москве из-за спора на парковке, заявил, что изъятые у него в квартире при обыске 70 миллионов рублей он накопил за десять лет. Об этом сообщает ТАСС.

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Агентство напомнило, что при обыске квартиры Аббасовых были обнаружены 70 миллионов рублей в различных валютах. При этом доход отца обвиняемого составляет 80 тысяч рублей в месяц.

«Он не смог подтвердить происхождение этих денег, заявив, что накопил их за десять лет», — сказала в суде следователь.

Также, по ее словам, Аббасов имеет трехкомнатную квартиру в Москве. Следователи считают, что он может быть причастен к другим преступлениям и давал взятки с целью сокрытия преступления своего сына.

На прошлой неделе в районе Люблино 24-летний байкер Кирилл Ковалев сделал замечание о неправильной парковке 21-летнему Шахину Аббасову. После этого водитель избил москвича и нанес ему ножевые ранения, в результате чего он скончался в больнице. Аббасов попытался скрыться, но был задержан в станице Казанской Ростовской области вместе с еще двумя людьми, которых считают его соучастниками. Также были задержаны отец, дядя и друг подозреваемого. Аббасова заключили под стражу на два месяца.