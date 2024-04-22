Четыре населенных пункта оказались отрезаны паводком в Тюменской области

Четыре населенных пункта сейчас отрезаны большой водой в Абатском районе Тюменской области, без дорожного сообщения оказались село Тушнолобовское и деревни Земляная, Максимова, Водолазово, сообщил глава района Игорь Васильев.

«Поток небывалой силы», – передает ТАСС его слова.

Сообщается также, что уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино за сутки вырос на 89 см. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор.

Ранее Моор назвал ситуацию с паводком в регионе напряженной.