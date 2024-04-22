Турист упал с балкона после ссоры с девушкой в Турции и не выжил

Британский турист упал с балкона пятого этажа во время отпуска в Турции и не выжил. Подробностями истории поделился таблоид The Sun.

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По данным источника, инцидент произошел после того как 22-летний молодой человек поссорился со своей 33-летней девушкой. На место происшествия приехали полицейские и медики, тяжелораненого британца отвезли в больницу, однако спасти его не удалось.

Как пишет издание, спутницу туриста доставили в полицейский участок, затем направили в местный суд и отпустили. Близкие британца организовали сбор средств, чтобы вернуть его тело на родину.

В марте другой турист сделал предложение своей девушке во время отдыха в Греции и спустя несколько часов упал с балкона отеля. Позже выяснилось, что у мужчины была депрессия.