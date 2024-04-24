Уровень воды в Ишиме в селе Абатском поднялся за сутки на 149 см

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском в Тюменской области увеличился за последние сутки на 149 сантиметров и превысил 919 сантиметров к 24 апреля в 06:00 (по московскому времени).

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Об этом сказано в телеграм-канале правительства региона. Кроме того, вода в реке Тобол у Коркино поднялась на 73 сантиметра и достигла показателя в 787 сантиметров. При этом в селе Упорово уровень воды вырос на 52 сантиметра и достиг 602 сантиметров. Однако уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города Тюменской области за последние сутки снизился на 11 сантиметров и составил 1 042 сантиметра.

Ранее в Абатском районе Тюменской области объявили эвакуацию всех граждан, которые могут находиться в зоне подтопления. В регионе обустроили пункты временного размещения. До этого губернатор области Александр Моор сообщил, что временную насыпь у поселка около города Ишим Тюменской области размыло паводком.

Речь идет о поселке Плодопитомник, который находится на границе с Ишимом.