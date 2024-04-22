Китайская туристка упала в кратер вулкана во время фотосессии

Туристка из Китая упала в кратер вулкана Иджен в Индонезии во время фотосессии на глазах мужа, она мертва. Об этом сообщает AsiaToday.

По данным портала, инцидент произошел 20 апреля в восточной части острова Ява. Китайская пара прибыла к кратеру вулкана в составе туристической группы, чтобы насладиться закатом. Затем они по очереди стали фотографироваться на этом фоне. На снимках видно, что 31-летняя туристка из Китая позирует на краю обрыва, в какой-то момент она спотыкается и падает в кратер.

«На одной из фотографий, опубликованных после падения, женщина позирует на краю вулкана с поднятой одной ногой, а позади нее поднимается пар и сернистый газ. Она упала с высоты 75 метров в жерло вулкана, и спасателям потребовалось более двух часов, чтобы извлечь ее тело», — говорится в тексте.

Тело китайской туристки планируют вернуть в КНР.