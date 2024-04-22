Суд арестовал отца подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке

Замоскворецкий суд арестовал отца фигуранта дела об убийстве об убийстве Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке. Москва24

Низами Аббасов пробудет под стражей два месяца, до 18 июня. При обыске у него нашли и изъяли 70 миллионов рублей в различной валюте. Мужчина заявил, что накопил деньги за десять лет. Lenta.ru

Убийство произошло 17 апреля на Краснодарской улице в районе Люблино. 24-летний местный житель сделал замечание водителю, припарковавшему автомобиль на тротуаре возле подъезда дома. В ответ злоумышленник ударил оппонента ножом и скрылся. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался. Говорит Москва