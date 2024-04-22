В Кузбассе воспитательница заклеивала детям рты скотчем

В Кемерове родители воспитанников одного из детских садов обратились в правоохранительные органы с жалобой на педагога, которая, по их мнению, жестоко обращается с их детьми. Об этом сообщил правозащитник Никита Сорокин на своей странице во «ВКонтакте».

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По словам юриста, речь идет о детском саду №5. Со слов детей, одна из воспитательниц привязывала скотчем им руки к ногам и голове, а также била их.

«Когда ребенок не хотел спать на сон-часе, его били об матрас, чтобы спал, а иногда и вовсе поступали угрозы выбросом из окна. Детей запугали настолько, что в сон-час один из детей терпел и боялся попроситься в туалет, из-за чего ребенок не выдерживал и описался», — поделился правозащитник.

Сорокин отметил, что родители обращались к заведующей образовательной организации с просьбой установить камеры, чтобы была возможность зафиксировать вероятные противоправные действия педагога, но им отказали в просьбе.

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