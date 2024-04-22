Китаянка похитила девочку, чтобы воспитать из нее жену для своего сына

Гражданка Китая похитила 11-летнюю девочку, чтобы воспитать из нее идеальную жену для своего 27-летнего сына. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что сначала женщина напрямую рассказала свою идею отцу девочки, но тот отказался участвовать в этом замысле. Тогда китаянка решила похитить ребенка, при этом сын женщины был в курсе плана. Прежде чем мать и сына арестовали, девочка успела прожить в чужом доме 4 дня.

За похищение мать и сын были приговорены к двум годам и семи месяцам заключения. Позже осужденные подали апелляцию, но безуспешно — решение суда оставили без изменений. При этом приговор вызвал большой общественный резонанс в Китае — многим показалось, что суд вынес слишком мягкий приговор.

Ранее в Новосибирске задержали подозреваемого в похищении человека 13-летней давности.