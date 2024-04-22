Полицейские задержали треш-стримера, оскорбившего участников СВО

Сотрудники полиции задержали в Пензенской области треш-стримера, оскорбившего участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Мои коллеги из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, оскорбившего участников специальной военной операции. Видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя", - сказала она.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий стример задержан и в ближайшее время будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий.

Задержанный признал вину.

"Это произошло, потому что я выпил и не проконтролировал эмоции. Прошу прощения, что я задел ваши чувства и оскорбил, я не хотел этого делать, я был не прав", - сказал он в ходе допроса, видео которого распространило МВД.

Как подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах, задержанным является житель Волгограда Павел Прокудин. Ранее ТАСС сообщал, что в МВД России по поводу деятельности треш-стримера обратилась Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина с просьбой провести проверку его высказываний. Треш-стример в прямом эфире оскорбил участников СВО, назвав их "пушечным мясом", а также сказав о том, что участники СВО "не должны жить", поскольку "толку от них нет".

О стримере

Прокудин получил скандальную известность за некоторые свои высказывания. В частности, в июне 2023 года во время стрима мужчина, у которого насчитывается более 120 тыс. подписчиков, оскорблял мусульман и давал негативную оценку мужчинам Кавказа. Сделано это было после сожжения Корана у мечети Никитой Журавелем. Кроме того, во время эфиров Прокудин дрался с родственниками и избил девушку, за что получил 10 суток административного ареста.