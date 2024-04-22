Два самолета Utair едва не столкнулись во Внуково

Пилот авиакомпании Utair предотвратил столкновение двух лайнеров на посадочной полосе в московском аэропорте Внуково. NSN.FM

Подробности об инциденте рассказала руководитель пресс-службы авиакомпании Наталья Мелехова. По ее словам, командир вылетающего из Внуково в Душанбе самолета получил от диспетчера разрешение на «занятие исполнительного порта и приступил к выруливанию на взлетно-посадочной полосу». «Затем диспетчер отменил свое разрешение, но данная команда не поступила экипажу рейса UT801, так как частота, по которой диспетчер передавал информацию, была занята экипажем другого борта. В это время заходил на посадку во Внуково рейс UT356 из Грозного», — рассказала она. News.ru

Отмечается, что прилетевший из Грозного борт позже благополучно приземлился, а второй самолет вылетел в Душанбе. Lenta.ru