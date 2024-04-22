Родители убитого байкера заявили об угрозах со стороны Аббасовых

Родители байкера, убитого в Москве из-за спора о парковке 24-летнего Кирилла Ковалева, заявили, что получают угрозы со стороны родственников обвиняемых по делу. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей стороны Денис Ковалев.

© Прокуратура города Москвы

Он уточнил, что родители Ковалева получают угрозы от родственников 21-летнего Шахина Аббасова и Нахида Гусейнова, которые являются обвиняемыми по делу.

«Нами подано заявление в правоохранительные органы по данному факту», — добавил адвокат.

Ранее во время заседания об аресте обвиняемых следователь сообщила, что родственники фигуранта связывались с семьей убитого и пытались с ними договориться, чтобы избежать уголовного дела.

На прошлой неделе в районе Люблино Ковалев сделал замечание о неправильной парковке Аббасову. После этого водитель избил байкера и нанес ему ножевые ранения, в результате чего он скончался в больнице. Аббасов попытался скрыться, но был задержан в станице Казанской Ростовской области вместе с еще двумя людьми, которых считают его соучастниками. Также были задержаны отец, дядя и друг подозреваемого. В квартире его семьи следователи обнаружили десятки миллионов рублей. В настоящее время Аббасова заключили под стражу на два месяца.