Родители убитого байкера заявили об угрозах со стороны Аббасовых
Родители байкера, убитого в Москве из-за спора о парковке 24-летнего Кирилла Ковалева, заявили, что получают угрозы со стороны родственников обвиняемых по делу. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей стороны Денис Ковалев.
Он уточнил, что родители Ковалева получают угрозы от родственников 21-летнего Шахина Аббасова и Нахида Гусейнова, которые являются обвиняемыми по делу.
«Нами подано заявление в правоохранительные органы по данному факту», — добавил адвокат.
Ранее во время заседания об аресте обвиняемых следователь сообщила, что родственники фигуранта связывались с семьей убитого и пытались с ними договориться, чтобы избежать уголовного дела.
На прошлой неделе в районе Люблино Ковалев сделал замечание о неправильной парковке Аббасову. После этого водитель избил байкера и нанес ему ножевые ранения, в результате чего он скончался в больнице. Аббасов попытался скрыться, но был задержан в станице Казанской Ростовской области вместе с еще двумя людьми, которых считают его соучастниками. Также были задержаны отец, дядя и друг подозреваемого. В квартире его семьи следователи обнаружили десятки миллионов рублей. В настоящее время Аббасова заключили под стражу на два месяца.