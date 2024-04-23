На Украине нашли пропавшего из СИЗО координатора диверсий на «Северные потоки»

На Украине нашли пропавшего из СИЗО предполагаемого координатора атак на «Северные потоки», бывшего украинского полковника Романа Червинского. Как сообщило издание «Зеркало недели», ему продлили арест на два месяца.

Судебное заседание по его делу назначено на 24 мая. Это следует из постановления Кировоградского районного суда от 19 апреля.

О пропаже Червинского ранее заявляли его адвокаты. Правозащитники отметили, что 19 апреля срок его содержания под стражей в изоляторе завершился, однако суд не стал рассматривать его дело и не уведомил о дате следующего заседания. Тогда экс-полковник ВСУ вновь оказался в СИЗО. Туда не пустили ни его супругу, ни адвокатов.

WSJ: Польша пыталась препятствовать расследованию диверсий на "Северных потоках"

Червинский был задержан в апреле прошлого года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. Причиной стала неудачная попытка угнать российский самолет в 2022 году. По версии Службы безопасности Украины, военный пытался договориться с завербованным российским пилотом о краже самолета Вооруженных сил (ВС) России. Пилот согласился перейти на сторону Украины, но в действительности это позволило ВС РФ получить данные о размещении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ.

По данным The Washington Post, ссылаясь на знакомые с планированием диверсии источники, именно Червинский координировал атаки на «Северный поток» и сыграл во взрыве в 2022 году центральную роль.