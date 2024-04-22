СК проводит проверку после видео с осквернением Вечного огня в Абакане

Следователи организовали проверку в отношении учащихся техникума, которые наступали на постамент Вечного огня в Абакане и грели руки о пламя. Об этом сообщает пресс-служба управления СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

Правоохранители обратили внимание на ролик в ходе мониторинга средств массовой информации. На нем две девушки в парке Победы греют руки о пламя Вечного огня, наступают ногами на постамент и выражаются грубой нецензурной бранью.

Следователи организовали проверку на предмет осквернения символов воинской славы России. Им удалось установить, что видео сняла 17-летняя жительниц Абакана, которая побывала у Вечного огня с 16-летней подругой. Запись она после распространила в мессенджере.

В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники СК дадут правовую оценку действиям несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.