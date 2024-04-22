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В МВД прокомментировали инцидент с участием главы МЧС Чечни

Проверка по инциденту с начальником МЧС Чечни Алиханом Цакаевым на КПП «Герзельский мост» показала, что он ехал по встречной полосе и сопротивлялся требованиям сотрудников полиции. Об этом со ссылкой на заявление ГУ МВД России по Северному Кавказу пишет РИА Новости.

В МВД прокомментировали инцидент с участием главы МЧС Чечни
© globallookpress.com

По данным ведомства, 14 апреля правоохранитель заметили автомобиль, который двигался по встречной полосе трассы Р-217 «Кавказ», «создавая угрозу для участников дорожного движения». При этом водитель не отреагировал на требования сотрудников полиции «вел себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью и предпринял попытку скрыться».

«Автомобиль был остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения», — пояснили в МВД.

При этом в пресс-службе полиции подчеркнули, что правонарушитель продолжал вести себя «неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников».

«В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям», — отметили в ведомстве.

Результаты проверки будут направлены в следственные органы Следственного комитета, подчеркивается в заявлении.

Ранее 25-летний житель Воронежа напал на полицейского с ножом. СМИ писали, что полицию вызвали в один из местных домой из-за «буйного молодого человека». Когда полицейские приехали, он нанес одному из них ранения головы и туловища. Нападавшего задержали и затем арестовали, полицейский получил помощь медиков.

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