В МВД прокомментировали инцидент с участием главы МЧС Чечни

Проверка по инциденту с начальником МЧС Чечни Алиханом Цакаевым на КПП «Герзельский мост» показала, что он ехал по встречной полосе и сопротивлялся требованиям сотрудников полиции. Об этом со ссылкой на заявление ГУ МВД России по Северному Кавказу пишет РИА Новости.

По данным ведомства, 14 апреля правоохранитель заметили автомобиль, который двигался по встречной полосе трассы Р-217 «Кавказ», «создавая угрозу для участников дорожного движения». При этом водитель не отреагировал на требования сотрудников полиции «вел себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью и предпринял попытку скрыться».

«Автомобиль был остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения», — пояснили в МВД.

При этом в пресс-службе полиции подчеркнули, что правонарушитель продолжал вести себя «неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников».

«В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям», — отметили в ведомстве.

Результаты проверки будут направлены в следственные органы Следственного комитета, подчеркивается в заявлении.

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