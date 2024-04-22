Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неизвестный предмет в небе

Пилоты российского самолета заметили неизвестный объект в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Москву Boeing 21 апреля.

«Командир воздушного судна доложил о наблюдении объекта темного цвета во встречном направлении выше полета», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, экипаж продолжил выполнение рейса. Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее у самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines с пассажирами на борту отказал двигатель в небе. Инцидент случился с летевшим из Сент-Луиса (Миссури) в Сакраменто (Калифорния) Boeing 737–800 в пятницу, 19 апреля, практически сразу после вылета.