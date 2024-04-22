Пилоты рейса из Грозного предотвратили авиакатастрофу во Внуково

Авиарейсу из Грозного в Москву авиакомпании «Ютэйр» пришлось при посадке уйти на второй круг из-за выкатившегося на полосу самолета. Об этом стало известно в понедельник, 22 апреля.

По неподтвержденным данным, Boeing 737-800 готовился к посадке в аэропорту Внуково, когда на полосу выкатился борт, вылетавший в Душанбе. Экипаж боинга оперативно прервал заход и ушел на второй круг.

В результате инцидента никто не пострадал, борт из Грозного успешно совершил посадку. Впоследствии выяснилось, что экипаж самолета Москва — Душанбе не услышал указание диспетчера из-за того, что другой самолет заблокировал радичастоту, передает Telegram-канал «Shot».

Другой случай произошел в марте в аэропорту Сочи. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», на борту которого находились 168 пассажиров, чуть не потерпел крушение во время посадки.