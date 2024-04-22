СК установил причастных к убийству предпринимателя в Балашихе

Следователи установили двух мужчин, причастных к убийству предпринимателя в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"В ходе расследования у следствия появились данные о причастности к убийству двух мужчин, которые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору и используя травматический пистолет, переделанный под боевое огнестрельное оружие, выстрелили предпринимателю в голову и туловище", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ГСУ СК, заочно обоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ). Они объявлены в розыск. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении них заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в аппарат главного следственного управления СК России по Московской области.

20 апреля в Балашихе у подъезда многоэтажного жилого дома прохожие обнаружили тело местного предпринимателя 1963 года рождения с огнестрельным ранением.