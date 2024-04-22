В Екатеринбурге эвакуировали всех сотрудников и посетителей «Ельцин Центра»

В «Ельцин Центре» в Екатеринбурге эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Об этом пишет Telegram-канал E1.ru.

По данным канала, в здании сработала сигнализация.

Один из очевидцев рассказал изданию Ura.ru, что посетителей и работников «Ельцин Центра» вывели на улицу, но через некоторое время завели обратно. Тревога оказалась ложной, сказал он.

До этого на территории одного из крупнейших рынков в Астрахани произошел пожар, во время которого из здания эвакуировали 100 человек. Крыша магазина и торговые павильоны загорелись вечером 21 апреля. В пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области уточнили, что огонь охватил торговые ряды на одном из крупнейших рынков города «Большие Исады».

Исходная площадь возгорания составила 650 квадратных метров, затем увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал.