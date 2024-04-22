След агента, подорвавшего машину экс-сотрудника СБУ, нашли в Орске

Жительница Орска Светлана Арипова рассказала, что украинский агент Владимир Головченко приезжал в город с женой. Как сообщает РИА Новости, он зарегистрировался в доме женщины на Беломорской улице.

Арипова узнала диверсанта по фотографиям и видео из суда. По ее словам, Головченко вместе с супругой-украинкой приезжал к своему деду, когда тот болел. Жена была врачом и оказывала помощь пожилому мужчине. Жительница Орска отметила, что в городе украинец не жил, лишь приезжал отмечаться. В последний раз это произошло около трех лет назад, а примерно два года назад он пропал.

«Он не появлялся, не звонил, съехал и не писал ничего. Вы понимаете, даже связаться с ним не могу, московский номер его не отвечает, а другого номера я не знаю», — сказала женщина, отметив, что тогда хотела выписать Головченко.

Напомним, что Головченко задержали 16 апреля. ФСБ сообщала, что украинец заминировал Toyota Land Cruiser Prado экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. По информации спецслужбы, мужчина действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. Выяснилось, что Головченко был зарегистрирован в Орске и приезжал туда с женой.