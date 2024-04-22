В Воронеже горит цех по производству электрооборудования

Спасатели тушат пожар в цехе по производству электрооборудования в Воронежской области. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону пишет ТАСС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 8:55, на месте работают 13 единиц техники.

При этом, по информации Telegram-канала 112, возгорание произошло на территории электромеханического завода «Эникмаш-В».

Площадь пожара составляет три тысячи кв. м. Информации о пострадавших нет, отмечает канал.

На кадрах, опубликованных 112, видно черные клубы дыма, поднимающиеся над дорогой с припаркованными на обочинах машинами.

Данных о том, что могло стать причиной пожара, пока нет.

Ранее в Воронеже произошло два взрыва и в районе улицы Новосибирской, и начался пожар. В ГУ МЧС по региону сообщили, что загорелся склад пиломатериалов и станков. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что системы ПВО подавили в небе над областью беспилотник ВСУ.