В Воронеже горит цех по производству электрооборудования
Спасатели тушат пожар в цехе по производству электрооборудования в Воронежской области. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону пишет ТАСС.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 8:55, на месте работают 13 единиц техники.
При этом, по информации Telegram-канала 112, возгорание произошло на территории электромеханического завода «Эникмаш-В».
Площадь пожара составляет три тысячи кв. м. Информации о пострадавших нет, отмечает канал.
На кадрах, опубликованных 112, видно черные клубы дыма, поднимающиеся над дорогой с припаркованными на обочинах машинами.
Данных о том, что могло стать причиной пожара, пока нет.
Ранее в Воронеже произошло два взрыва и в районе улицы Новосибирской, и начался пожар. В ГУ МЧС по региону сообщили, что загорелся склад пиломатериалов и станков. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что системы ПВО подавили в небе над областью беспилотник ВСУ.