MK.RU: в Москве найдено тело 21-летней волейболистки

MK.RU сообщает, что в Москве покончила с собой 21-летняя волейболистка Арина Михайлина. По данным издания, девушку нашли возле общежития Московского энергетического института «Синичка». Причины произошедшего не уточняются.

Известно, что спортсменка играла за команды «Заречье» и «Динамо — Водный стадион». Она успела завоевать ряд наград на студенческих турнирах и выступить за молодежную сборную России.

Ранее сообщалось, что в лесу возле города Кириши Ленинградской области обнаружено тело инкассатора с огнестрельным ранением. У мужчины при себе был пистолет Макарова. Также на месте обнаружены 15 патронов и одна гильза. В момент смерти он находился на службе. Прибывшие на место полицейские выяснили, что ЧП произошло 15 апреля около 13:50 на 83-м километре трассы Кириши — Будогощь в лесном массиве в 50 метрах от дороги.

8 апреля стало известно о смерти оперного исполнителя и финалиста шоу «Голос» Евгения Кунгурова. До этого мужчина предупреждал о желании покончить с собой. В день смерти в квартире с ним не было жены. Она звонила в экстренные службы, чтобы предотвратить трагедию. Кунгурова нашли мертвым недалеко от собственного дома на Зоологической улице в Москве.