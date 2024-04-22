В поставках мяса из Индии обнаружили опасную кишечную палочку

В импортном мясе буйволов из Индии, продающемся в России, обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает Mash.

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По данным Telegram-канала, речь идет о производителях AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Food. Как уточняется, они осуществляют продажи мяса крупнейшим оптовикам РФ. Бренды часто выдают его за говядину, пишет канал.

Подчеркивается, что в одной из партий продукции, которая была отправлена в РФ, специалисты Россельхознадзора нашли цитробактер, энтеробактер и клебсиелл.

Как сообщается, при заражении первой бактерией у человека начинаются интоксикация и обезвоживание. При заражении второй возникают диарея, боль в животе, повышенная температура. Кроме того, в такой ситуации снижается белок в крови, что приводит к проблемам с печенью и почками, пишет канал.

«От третьей — крутит живот, тошнит, появляются изжога, жидкий стул с кровью, могут развиться пиелонефрит, цистит и простатит», — говорится в публикации.

Россельхознадзор принял решение о введении усиленного лабораторного контроля за продукцией с 19 апреля.

Ранее в куриных грудках из Китая была найдена сальмонелла, которая вызывает у человека боли в животе, рвоту, менингит, пневмонию и прочее.