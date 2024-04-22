В Магадане эвакуируют со льдины порядка 20 рыбаков

Спасатели эвакуируют с отколовшейся льдины в бухте Гертнера Магаданской области около 20 рыбаков, один из них пострадал. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Магадана.

"В бухте Гертнера произошел разом ледового припая. Предварительно, на отломанном льду остались около 20 рыбаков, из них одному мужчине потребовалась медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале службы.

Сообщается, что пострадавшего уже передали медикам.

Информация об инциденте уточняется.