$93.44-0.6599.58-0.95
Войти в почту

Украинец переплыл через Днепр в Белоруссию на матрасе

В Гомельской области Белоруссии зафиксировали первый случай пересечения границы с Украиной по Днепру. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Украинец переплыл через Днепр в Белоруссию на матрасе
© globallookpress.com

4 апреля Центральный районный суд Гомеля рассмотрел дело о нарушении границы. 17 марта украинец пытался проникнуть на территорию Белоруссии и был задержан в трех километрах восточнее населенного пункта Брагин. Мужчина смог переплыть через Днепр на надувном матрасе.

Нарушитель не явился в суд, по решению суда он должен выплатить штраф в размере 400 белорусских рублей (11,4 тысячи рублей) с конфискацией матраса. Издание подчеркивает, что это первый зафиксированный случай пересечения границы Украины с Белоруссией через Днепр.

«На основе официальных отчетов складывалось впечатление, что с украинской стороны чуть ли не линия фронта», — отмечают журналисты.

Ранее представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко раскрыл число пытающихся выехать из страны по поддельным документам уклонистов. По его словам, такие случаи происходят ежедневно.

Происшествия
Андрей Демченко
Гомель
Беларусь
Украина
17
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости