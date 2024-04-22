Украинец переплыл через Днепр в Белоруссию на матрасе

В Гомельской области Белоруссии зафиксировали первый случай пересечения границы с Украиной по Днепру. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

4 апреля Центральный районный суд Гомеля рассмотрел дело о нарушении границы. 17 марта украинец пытался проникнуть на территорию Белоруссии и был задержан в трех километрах восточнее населенного пункта Брагин. Мужчина смог переплыть через Днепр на надувном матрасе.

Нарушитель не явился в суд, по решению суда он должен выплатить штраф в размере 400 белорусских рублей (11,4 тысячи рублей) с конфискацией матраса. Издание подчеркивает, что это первый зафиксированный случай пересечения границы Украины с Белоруссией через Днепр.

«На основе официальных отчетов складывалось впечатление, что с украинской стороны чуть ли не линия фронта», — отмечают журналисты.

Ранее представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко раскрыл число пытающихся выехать из страны по поддельным документам уклонистов. По его словам, такие случаи происходят ежедневно.